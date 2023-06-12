دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول تعليق له بعد فوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، نشر اللاعب المصري السابق، محمد أبوتريكة، كلمات تهنئة لفريقه السابق ونصح مدرب مانشستر سيتي، بيب غوادريولا، بالاستعداد لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية.

وكتب أبوتريكة على تويتر بعد نهاية المباراة: "المجد لا يُباع ويُشترى! المجد تصنعه النفوس الشجاعة... وتحميه القلوب المخلصة النبيلة".

وأردف لاعب النادي الأهلي السابق قائلا: "المجد يصنعه الأهلي ورجاله فى كل مكان وزمان.. مبروك البطولة 11 يا أهلي يا كبير.. اجهز يا غوارديولا".

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، الأحد، بعد التعادل مع الوداد البيضاوي المغربي بهدف لمثله في إياب المباراة النهائية للبطولة بعد أن كان قد فاز ذهابا بهدفين مقابل هدف وحيد.

ومن المقرر أن يشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة كبطل للقارة الإفريقية، وهي البطولة التي ستضم السيتي أيضا كبطل أوروبا.