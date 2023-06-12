دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص عدد من الشخصيات من مختلف شرائح المجتمع على تهنئة نادي الأهلي المصري، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة الثالثة في آخر 4 نسخ والـ11 على مر التاريخ.

ونجح النادي الأهلي في استعادة اللقب الإفريقي من أمام منافسه الوداد المغربي، عقب التفوّق عليه بنتيجة 2/3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من المشهد الختامي.

وهنأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأهلي بالفوز باللقب، إذ قال المتحدث الرسمي باسم الجمهورية المصرية على منصة فيسبوك: "هنأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى النادي الأهلي والجماهير المصرية بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، مشيداً بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بالفوز بالبطولة للمرة الحادية عشر".

وتابع بالقول: "وأثنى على الروح العالية التي تحلى بها جميع أفراد الفريق، والتي تعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز، وأعرب السيد الرئيس عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات".

فيما غرّد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: "بام بام بام نمبر وان الأهلى حديد .. هارد لك الوداد …الأهلي بطل افريقيا".

وكتب علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك: "إفريقيا يا أهلي ألف ألف ألف مبروك يا اهلي رجالة والله".

وقال الفنان عمرو دياب: "مبروك للنادي ‎#الاهلي الكبير ولاعبيه الابطال وجمهوره العظيم".

وغرّد الفنان محمد هنيدي: "مبروك للأهلي سلطان افريقيا الـ ١١".

وكتب المعلق الرياضي فارس عوض: "في أفريقيا .. ليس الحدث أن يفوز الأهلي، الحدث أن يغيب عن التتويج، مبروك لبطل افريقيا وفارسها وملكها الكبير".