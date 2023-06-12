دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هنأ المدير الفني بيتسو موسيماني نادي الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023/2022، بعد تفوّق فريق "المارد الأحمر" على نظيره الوداد المغربي بنتيجة 2/3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في المشهد الختامي من المسابقة.

وغرّد موسيماني عبر حسابه على منصة تويتر: "تهانينا للنسور الحمر والجيش الأحمر، والمدرب والفريق الفني ورئيس النادي محمود الخطيب وأعضائه، لسنوات عديدة تعلمون كيفية الفوز بهذا الكأس".

وسبق للمدرب الجنوب إفريقي أن تولى تدريب نادي الأهلي لمدة 20 شهراً، قاد الفريق خلال هذه الفترة إلى الفوز بـ6 ألقاب، وهي: دوري أبطال إفريقيا (مرتان) والسوبر الإفريقي (مرتان)، الدوري المصري وكأس مصر، إضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية (مرتان).

وكان بيتسو موسيماني قد أشرف على تدريب نادي أهلي جدة السعودي بعد رحيله عن النادي المصري في سبتمبر/ أيلول 2022، وصعد بالفريق إلى دوري "روشن"، إلّا أن مستقبله ما زال مجهولاً سواء بالبقاء أو الرحيل.