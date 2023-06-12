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نشر الأحد ، 11 يونيو / حزيران 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023/2022، بعد تعادله مع نظيره الوداد المغربي بهدف لمثله في إياب نهائي المسابقة، الّذي أقيم على أرض ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، الأحد.

واستفاد فريق "المارد الأحمر" من فوزه ذهاباً بهدفين لواحد، ليظفر باللقب الثالث في آخر 4 نسخ من المسابقة.

وعزز النادي المصري من صدارته لترتيب أكثر الأندية تحقيقاً للقب (تشامبيونزليغ) الإفريقي بـ 11 مرة، بفارق 6 ألقاب عن أقرب ملاحقيه.

ونجح نادي الأهلي في فكّ عقدة الوداد، إذ حسم اللقب لصالحه على حساب النادي المغربي، بعد أن كان قد خسره من أمامه في نهائي 2017 و2022.

بهذا اللقب، ضمن فريق "المارد الأحمر" المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.