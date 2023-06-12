مانشستر سيتي واتحاد جدة يعلقان على فوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هنأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره اتحاد جدة السعودي النادي الأهلي المصري بلقب مسابقة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023/2022.

وتفوّق "المارد الأحمر" على منافسه الوداد المغربي، بنتيجة 2/3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من المشهد الختامي في المسابقة الإفريقية.

وقال النادي الإنجليزي عبر حسابه على منصة تويتر: "تهانينا للنادي الأهلي المصري على التتويج المستحق بلقب دوري أبطال أفريقيا نراكم في المملكة العربية السعودية".

فيما غرّد فريق "النمور": "تهانينا للأهلي المصري حصوله على بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 نشوفكم قريب في كأس العالم للأندية".

وسيشارك نادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في السعودية، عقب فوزه بلقب (تشامبيونزليغ) الإفريقي، بجانب نادي مانشستر سيتي بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا ونادي اتحاد جدة بكونه بطل دوري البلد المضيف.