(CNN) -- ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن ليونيل ميسي وزملاءه في منتخب الأرجنتين كانوا "محاصرين" مؤقتًا في فندقهم في بكين في عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن تجمعت أعداد كبيرة من المشجعين في الخارج لرؤية النجم الأرجنتيني.



وقد حذّرت الشرطة الصينية من المحتالين الذين يحاولون الاستفادة من "الهوس بميسي".

وتلقى ليونيل، الذي قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم العام الماضي، ويُنظر إليه على نطاق واسع كأحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق ترحيباً حاراً من الجماهير، السبت، بعد هبوطه في مطار بكين قبل مباراة ودّية أمام منتخب أستراليا في العاصمة الصينية.

وسرعان ما أصبح ميسي الموضوع الأكثر رواجًا على منصة التواصل الاجتماعي الصينية (Weibo)، في حين أظهرت لقطات فيديو مئات المشجعين وهم يتدفقون على مدخل الفندق على أمل إلقاء نظرة على نجمهم المفضل.

تم تأجيل جلسة تدريب منتخب الأرجنتين قبل المباراة لأسباب تتعلق بالسلامة، الأحد، بعد أن جعل المشجعون "المتحمسون للغاية" من المستحيل على الفريق مغادرة الفندق، حسبما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز"الصينية، نقلاً عن منظمي المباراة.

لكن تظهر الصور ومقاطع الفيديو أن الفريق تدرب في نهاية المطاف، الأحد.

وقالت الصحيفة التي تديرها الدولة، إن أحد المشجعين كان حريصًا جدًا على مقابلة ليونيل ميسي لدرجة أنّه أنفق 10000 يوان (1400 دولار) على غرف في عدة فنادق فاخرة في بكين على أمل رؤية النجم الأرجنتيني.

على الرغم من تكلفتها ما يصل إلى 4800 يوان (670 دولاراً)، فقد بيعت تذاكر المباراة بين منتخب الأرجنتين ونظيره الأسترالي في غضون 20 دقيقة، وفقاً لما ذكرته صحيفة "غلوبال تايمز"، مع إعلان مواقع إعادة البيع لتذاكر عدة أضعاف قيمتها الأصلية.

في غضون ذلك، حذرت شرطة بكين المعجبين من الاحتيال بعد انتشار إعلان على "Weibo" زعم كذباً أنه يقدم عشاء مع ميسي مقابل 300 ألف يوان (42 ألف دولار) للفرد.

وقال مكتب الأمن العام في بكين الشائعات على حسابه الرسمي على "Weibo"، مازحاً: "إذا كان من الممكن خداعك بمبلغ 300000 يوان، فإن شرطتنا سترفع لك كأسًا".

كما زعمت العديد من حسابات "Weibo" غير الرسمية أنها تقدم تذاكر "VIP" ومقاعد في الصف الأمامي للعبة وقمصان منتخب الأرجنتين الموقعة بأسعار مبالغ فيها.

كانت آخر مرة زار فيها ليونيل ميسي (35 عامًا) الصين في عام 2017، عندما كان يلعب مع ناديه السابق برشلونة الإسباني.

وأعلن الفائز سبع مرات بجائزة الكرة الذهبية، الأربعاء الماضي، أنه سينضم إلى نادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وورد أن الأخبار الرائجة تسببت في ارتفاع أسعار التذاكر لبعض المباريات في الولايات المتحدة الأمريكية.

سيسافر منتخب الأرجنتين في المرة القادمة إلى جاكرتا لإجراء مباراة ودّية ضد إندونيسيا في 19 يونيو/ حزيران، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان ميسي سينضم إلى الفريق في تلك المباراة.