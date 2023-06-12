دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استقل لاعبو وكوادر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي حافلات مكشوفة، وحرصوا على المرور في شوارع المدينة للاحتفال بتحقيق الفريق للثلاثية، هذا الموسم، وسط حضور جماهيري كبير.

وشارك النادي أنصاره الأفراح وترديد الشعارات والأهازيج وحمل الأعلام باللون الأزرق، احتفالاً بموسم استثنائي قدّمه فريق "السيتيسينز".

وخطف احتفال المدير الفني للنادي، بيب غوارديولا، أنظار المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

كان مانشستر سيتي قد فاز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب منافسه إنتر ميلان الإيطالي، للمرة الأولى في تاريخه، وتوّج أيضًا بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.