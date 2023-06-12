دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --تداول مغرّدون على منصة تويتر لقطات مصورة تظهر إهداء محمد الشناوي، حارس النادي الأهلي المصري، ميداليته الذهبية لزميله في الفريق، الحارس مصطفى شوبير، في أعقاب مراسم تتويج فريق "المارد الأحمر" بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وأظهرت اللقطات قيام الشناوي بمنح ميداليته الخاصة لشوبير، ليعانقه الأخير، في لفتة لاقت استحساناً وتفاعلاً واسعاً.

وكان مصطفى شوبير قد تولى حراسة مرمى الأهلي في ذهاب نهائي المسابقة الإفريقية أمام الوداد المغربي، ثمّ عاد محمد الشناوي للتشكيل الأساسي في الإياب، مما تسبب في تكهنات عن وجود خلاف حول اختيار الحارس، قبل أن يتم نفي ذلك.

وحقق فريق "المارد الأحمر" لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في آخر 4 نسخ، وحافظ على صدارته لترتيب الأندية الأكثر تتويجاً بالمسابقة بواقع 11 لقباً.