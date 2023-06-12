دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – غير اللاعبان البرازيليان لنادي ريال مدريد، فينيسيوس جونيور ورودريغو، رقمي قميصيهما مع "الفريق الملكي"، وذلك بعد رحيل كل من البلجيكي إيدين هازارد والإسباني ماركو أسينسيو.

واختار "فيني" الرقم "7" الذي ارتداه أساطير عبر تاريخ الريال مثل كريستيانو رونالدو وراؤول غونزاليس وقد كان هازارد، الذي خيب الآمال خلال تجربته مع الفريق، يحمل هذا الرقم الموسم الماضي.

وكان يرتدي جونيور الرقم 20 لكن هذا الرقم أصبح الآن من نصيب الوافد الجديد لصفوف الفريق فران غارسيا.

أما رودريغو، فقد اختار الرقم "11" الذي كان يرتديه أسينسيو الذي غادر الفريق أيضا هذا الموسم وسط أنباء عن قرب انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان يرتدي رودريغو الرقم "21" مع الريال في الموسمين الماضيين، وهو الرقم الذي قد يأخذه الوافد الجديد من ميلان بعد انتهاء إعارته، إبراهيم دياز.

ويبقى الرقم "9" شاغرا حتى الآن في الريال بعد رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما عن الفريق متجها نحو اتحاد جدة السعودي.