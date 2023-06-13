دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون بشكل واسع مع طريقة احتفال لاعبي الأهلي المصري بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في "المنطقة المختلطة" عبر تشغيل أغنية "سطلانة" والرقص عليها.

وانتشر مقطع فيديو بعد المباراة لخروج لاعبي الأهلي وهم يحملون آلة تسجيل شُغلت عليها أغنية "سطلانة" ويمرون أمام الصحفيين في "المنطقة المختلطة" ويرقصون.

واشتعل موقع تويتر بالأغنية التي رأى كثيرون أن لاعبي الأهلي ساهموا بشكل كبير في زيادة انتشارها باحتفالهم هذا.

وتعود الأغنية للمغنيين المصريين عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي، وحصدت ما يقارب الـ4 ملايين متابعة منذ إطلاقها قبل شهر تقريبا على موقع "يوتيوب".

وفيما يلي أبرز التعليقات على فيديو احتفال لاعبي الأهلي باللقب الـ11 في البطولة القارية: