دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردّ الأهلي المصري على تهنئة اتحاد جدة له على الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا عبر الإشارة إلى تطلعه لمواجهة الفريق السعودي في كأس العالم للأندية.

ونشر اتحاد جدة تهنئة للأهلي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر جاء فيها: "تهانينا للأهلي المصري حصوله على بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023".

وأردف الفريق السعودي في التغريدة نفسها بالقول: "نشوفكم قريب في كأس العالم للأندية".

وردّ الأهلي على تغريدة الاتحاد بالقول: "نشكركم على التهنئة... نراكم في مونديال الأندية".

وكان اتحاد جدة فاز بلقب الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) وسيشارك في مونديال 2023 كممثل عن الدولة المستضيفة (السعودية) في حين سيشارك الأهلي كبطل للقارة الإفريقية.