دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي المصري، على احتمالية مواجهة فريقه لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

في حوار مع قناة "صدى البلد" المصرية، قال عبد الحفيظ مازحًا: "مانشستر سيتي متوتر جدًا"، وحول تهنئة النادي الإنجليزي لنظيره المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا على الفور، قال: "هذا من القلق".

وتابع: "أنا خوفي من نسبة الاستحواذ، عندهم نسبة استحواذ غير طبيعية"، في إشارة إلى تفوّق فريق بيب غوارديولا في السيطرة على الكرة خلال مبارياته مع منافسيه.

وأكمل سيد عبدالحفيظ: "في مونديال الأندية أجواء الفريق تختلف، نحضر جيداً ونلعب بشكل جيد، الكرة العالمية مختلفة والأجواء ستكون مختلفة، لذلك دع المباراة إلى أحداثها".

وأتمّ مدير الكرة بنادي الأهلي: "النسخة المقبلة من البطولة ستكون مختلفة بكلّ الاتجاهات، هناك فرق مشاركة عظيمة جدًا".

وكان فريق "المارد الأحمر" قد ضمن المشاركة في مونديال الأندية بعد فوزه بالمسابقة الإفريقية، فيما سيشارك نادي مانشستر سيتي في البطولة عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا.