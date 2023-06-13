كيليان مبابي يرد على أنباء تربطه بنادي ريال مدريد هذا الصيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، على أنباء تربطه بريال مدريد الإسباني، للانضمام لصفوف "الميرنعي" خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن المهاجم الفرنسي أخبر النادي الباريسي أنّه لن يجدد عقده مع الفريق، بذلك سينتهي عقده في يونيو/ حزيران 2024، وسيكون لاعباً حراً في الصيف المقبل، مما يعني أنه بإمكانه الانتقال لفريق آخر بشكل مجاني.

وذكرت تقارير أن باريس سان جيرمان سيعمل على السماح لمبابي بالانضمام لريال مدريد، هذا الصيف، من أجل الحصول على المال وتجنب رحيله مجاناً في العام المقبل، قبل أن يتم نفي ذلك.

قال كيليان مبابي عبر حسابه على تويتر، رداً على الأنباء المتداولة: "لقد قلتُ بالفعل إنّني سأواصل الموسم المقبل في باريس سان جيرمان، حيث أنا سعيد للغاية".

وكان مبابي (24 عاماً) قد تصدر سلم ترتيب هدّافي الدوري الفرنسي، في الموسم المنصرم، برصيد 29 هدفاً، كما ساهم في إحراز 6 أهداف في مسابقة الكأس و10 آخرين في دوري أبطال أوروبا.