ليونيل ميسي يحسم موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، الثلاثاء، أنه لن يشارك في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وسُئل النجم الأرجنتيني عن إمكانية المشاركة في المونديال المقبل من قِبل وسيلة الإعلام الصينية "Titan Sports"، ليرد قائلاً: "لا أعتقد ذلك"، مُضيفاً: "كان مونديال قطر آخر مشاركة لي، سأرى كيف ستسير الأمور، لكن من حيث المبدأ، لا، لن أذهب إلى كأس العالم المقبلة"، موضّحاً أنه سيشاهد البطولة من حيث مكان إقامتها، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وكان نجم "التانغو" قد قاد منتخب بلاده للتتويج ببطولة كأس العالم 2022، بعد غياب دام لسنوات عديدة، مما تسبب في اعتقاد البعض من جماهير كرة القدم أن اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً قد حقق كلّ ما هو ممكن في اللعبة.

ويتواجد ليونيل ميسي برفقة منتخب الأرجنتين في الصين، في الوقت الحالي، وذلك للقاء منتخب أستراليا في مباراة ودّية، الخميس المقبل.

وسبق لميسي وأن أعلن عن اختياره الانضمام لنادي إنتر ميامي الأمريكي، بعد نهاية عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، هذا الصيف.