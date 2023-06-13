عقوبة "قاسية" على أحد المشجعين في الدوري الإنجليزي الممتاز.. ماذا فعل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الثلاثاء، فرض عقوبة على مشجع نادي توتنهام هوتسبير، تتضمن سجنه وحظره عن دخول الملاعب ومحيطها وتغريمه بمبلغ مالي، لقيامه بإيماءات تسخر من "مأساة هيلزبره"، خلال مباراة فريقه مع ليفربول في أبريل/ نيسان.

وكانت "كارثة هيلزبره" قد وقعت عام 1989 في مباراة نوتينغهام فورست وليفربول، شهدت تدافع ودهس بين الجماهير، مما تسبب في وفاة عشرات الأشخاص.

وقالت رابطة "البريميرليغ"، في بيان: "تم التعرف على الشاب البالغ من العمر 25 عاما، واعتقاله، ووجهت إليه تهمة تعمد التسبب في مضايقة أو إنذار أو محنة، وأقر بأنه مذنب".

وتابعت الرابطة: "اليوم، مُنع من حضور مباريات كرة القدم والتواجد في محيط الملاعب لمدة 3 سنوات، وحُكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرا، وغرامة قدرها 200 جنيه إسترليني (250 دولار) وغرامات أخرى".

وكانت بعض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، قد شهدت حالات من العنصرية، تسببت في جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.