دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على احتمالية رحيل المصري طارق حامد عن صفوف نادي اتحاد جدة السعودي، والتعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي.

وكانت قناة "الإخبارية" السعودية قد ذكرت أن فريق "النمور" نجح في الظفر بخدمات كانتي بشكل رسمي، هذا الصيف، قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي، مما أثار تكهنات حول مستقبل طارق حامد مع النادي السعودي، لكن نادي الاتحاد لم يعلن عن التعاقد مع كانتي بعد أو ينفي تلك الأنباء رسميًا.

وقال ميدو عبر حسابه على منصة تويتر: "طارق حامد أفضل من ‎كانتي قرار رحيل طارق عن ‎اتحاد جدة سيدفع ثمنه الفريق في الموسم القادم..تذكروا كلامي جيدا مثلما قلت لكم الموسم الماضي إنه رغم الانتقادات الموجهة لصفقة انضمام طارق فإنه سيكون أهم لاعب في الفريق!!"، في إشارة منه إلى تفوق حامد على كانتي، مما أثار جدلاً.

وكان متوسط الميدان المصري، طارق حامد (34 عاماً)، قد حقق رفقة فريقه اتحاد جدة لقب مسابقة دوري "روشن" السعودي، هذا الموسم، فيما عانى نظيره الفرنسي، نغولو كانتي (32 عاماً)، من تكرار تعرضه للإصابات، ليغيب عن معظم مباريات فريق "البلوز"، هذا العام.