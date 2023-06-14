"جوهرة إنجليزية" في ريال مدريد.. تعرّف على جود بيلينغهام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توصل نادي ريال مدريد إلى اتفاقٍ مع نظيره بوروسيا دورتموند، يقضي بانضمام اللاعب جود بيلينغهام إلى صفوف "الميرنغي"، وفقاً لبيان النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي، الأربعاء.

وكشف نادي ريال مدريد أن اللاعب الإنجليزي الشاب سيمثّل الفريق لست مواسم، على أن يقام حفل تقديمه ظهر الخميس، الموافق 15 يونيو/ حزيران الجاري.

"جوهرة إنجليزية"

يبلغ متوسط الميدان، بيلينغهام، من العمر 19 عاماً فقط، ويُعد من أبرز اللاعبين الصاعدين في الوقت الحالي، مما دفع فريق "الميرنغي" للتعاقد معه.

قد انضمّ إلى نادي بوروسيا دورتموند في يوليو/ تمّوز 2020، منذ ذلك حين بَاتَ اللاعب الإنجليزي ركيزةً أساسيةً في تشكيل الفريق وقائداً لخط الوسط.

لعب جود بيلينغهام 132 مباراة مع النادي الألماني، بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 24 هدفاً وقدّم 25 تمريرة حاسمة.

ونال جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لموسم 2023/2022، بعد أن قاد فريقه للمنافسة على اللقب حتّى الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة.

على الصعيد الدولي، يمتلك برصيده 24 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، أحرز خلالها هدفاً واحداً وصنع اثنين.