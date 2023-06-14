دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق لوكا مودريتش، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، على رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن صفوف "الميرنغي"، وانتقاله لنادي اتحاد جدة السعودي.

وكان بنزيما قد وقّع على عقدٍ مع "النمور" يمتد لثلاث سنوات وحتّى عام 2026، على أن يمثّل الفريق بدءاً من منافسات الموسم المقبل 2024/2023.

وعندما سُئل اللاعب الكرواتي عن رأيه في رحيل كريم بنزيما، قال لوسائل الإعلام على هامش مؤتمر صحفي يسبق مباراة منتخب كرواتيا وهولندا: "ليس لدي أي شيء آخر لأقوله في هذه المسألة، لكن في النهاية يحق لأي شخص اختيار طريقه، وعلى كلّ شخص اختيار الطريق الأفضل لمستقبله"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف مودريتش: "واختيار كيفية تطور حياته المهنية أكثر، والمكان الذي يريد أن يلعب به وينافس به، والفرق التي يريد أن يتنافس معها، علينا اتخاذ هذا القرار بأنفسنا".

وتابع بالقول: "بالنسبة لنا كفريق من السيء أن نخسر مثل هذا اللاعب الرائع (بنزيما)، لكن أود أن أشكره على كلّ ما فعله حتّى الآن، وأتمنى له التوفيق في حياته المهنية المقبلة".

وكان اللاعب الكرواتي قد لعب بجوار كريم بنزيما لسنوات عدّة، وتحديداً بين عامي 2012 و2023، حققا خلال هذه الفترة عدداً من البطولات، أبرزها: دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.