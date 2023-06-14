نانت الفرنسي يحسم مصير المصري مصطفى محمد مع النادي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي نانت الفرنسي، الأربعاء، عن ضم اللاعب مصطفى محمد إلى صفوف الفريق بشكل دائم، وحتّى عام 2027، قادماً من نادي غلطة سراي التركي.

وكان المهاجم المصري قد مثّل نادي نانت منذ بداية موسم 2023/2022 على سبيل الإعارة من نادي غلطة سراي، قبل أن يقوم النادي الفرنسي بتفعيل بند الشراء.

وشارك مصطفى محمد (25 عاماً) في 51 مباراة مع نادي نانت، بمختلف مسابقات الموسم المنصرم، سجّل خلالها 11 هدفاً وقدّم 5 تمريرات حاسمة.

وكان مهاجم "الفراعنة" قد لعب 58 مباراة مع نادي غلطة سراي، في جميع البطولات، وقد أحرز 17 هدفاً وصنع 5 آخرين.

على الصعيد الدولي، يمتلك مصطفى محمد 6 أهداف بعد أن ظهر في 25 مباراة بقميص منتخب مصر.