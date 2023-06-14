دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون على نظرات صحفية تركية للاعب البلجيكي لنادي فنربخشة التركي، ميتشي باتشواي، الثلاثاء، ما دفعها للرد على المقطع المتداول.

وظهرت الصحفية التركية إيجيم دينكشال، في المقطع وهي تحدق بشكل متواصل في اللاعب البلجيكي أثناء إجابته على أسئلة عدد من الصحفيين الين تجمعوا حوله.

وتفاعل مغردون بشكل واسع مع المقطع في تركيا وخارجها، ما دفع دينكشال للرد عبر صفحتها على منصة تويتر.

وكتبت الصحفية التركية تغريدة طالبت فيها أصدقاءها ومتابعيها بالاستماع إلى سؤالها للاعب بدلا من التركيز على نظراتها، وأشارت إلى أن اللاعب البلجيكي يستحق الإعجاب كلاعب ناجح.

وكان فنربخشة قد حقق لقب كأس تركيا الأحد، بعد فوزه على إسطنبول بشاكشهير بهدفين نظيفين سجلهما باتشواي.

وانضم اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 29 عاما إلى صفوف الفريق التركي عام 2022 قادما من تشيلسي الإنجليزي بعد فترات إعارة قضاها في صفوف بروسيا دورتموند وفالنسيا وكريستال بالاس وبشكتاش.