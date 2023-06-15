بيلينغهام سيحمل رقم قميص زيدان على قميصه مع ريال مدريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن ريال مدريد عن لاعبه الإنجليزي الجديد، جود بيلينغهام، الخميس، بعد التعاقد معه مقابل 103 مليون يورو حسبما ذكرت تقارير إعلامية.

ونشر الريال صورة لرئيسه فلورنتينو بيريز وبيلينغهام الذي مُنح الرقم "5" وهو الرقم الذي كان يرتديه أسطورة الريال، زين الدين زيدان.

وانضم لاعب الوسط الإنجليزي إلى الريال من صفوف نادي بروسيا دورتموند الألماني بعد أن كلف خزينة النادي الملكي أكثر من 100 مليون يورو.

وسيقدم الريال لاعبه الجديد في ملعب "سانتياغو برنابيو" في وقت لاحق من الخميس.