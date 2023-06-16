دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف مدير الكرة في النادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، مشجع الزمالك الذي جاء من ألمانيا إلى المغرب لتشجيع الوداد ضد الأهلي بأنه يمتلك "فكرا مشوها"، وذلك في مقابلة أجراها عبر قناة "MBC مصر"، الخميس.

وقال سيد عبدالحفيظ: "الرجل الذي جاء من ألمانيا يعبر عن فكر مشوه"، في إشارة إلى مشجع الزمالك.

وأردف مدير الكرة بالنادي الأهلي قائلا إن بعثة الأهلي لم تشعر بالاستفزاز مما فعله المشجع، وقال: "أعرف أنها حالة فردية، والسؤال لا يجب أن يوجه إليه بل للأفكار التي وصلت له وجعلته يتصرف بهذه الطريقة".

وتابع عبدالحفيظ قائلا: "هل يُعقل أن يقطع شخص ما هذه المسافة من أجل تشجيع فريق ليس من بلده ولا ينتمي إليه كرها في الفريق الآخر أو أمنية بأن يخسر وهو من بلده".

وأثار المشجع الزملكاوي جدلا واسعا بعد أن استقبل بعثة الأهلي في المغرب بهتافات تمنى فيها خسارة الفريق المصري، قبل أن يلتقي به لاعبو الأهلي بعد تتويجهم بلقب دوري أبطال أفريقيا، في المطار ويحتفلوا أمامه.