دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – احتفل لاعبو منتخب مصر وكادره الفني والإداري بعيد ميلاد النجم محمد صلاح على أنغام أغنيتي "إيه اليوم الحلو ده" و"سطلانة".

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم مقطع فيديو عبر صفحته على فيسبوك أظهر الاحتفالات إذ قدمت بعثة المنتخب قالب "كيك" لصلاح الذي نشر صورة مع القالب على صفحته الرسمية على إنستغرام.

وظهر لاعبو منتخب مصر وهم يغنون مع صلاح أغنية "إيه اليوم الحلو ده" وسط رقصة مميزة من اللاعب محمود كهربا.

واحتفى لاعبو الأهلي على طريقتهم الخاصة بهذه المناسبة عبر الرقص على أغنية "سطلانة" التي انتشرت بشكل واسع بعد فوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

واحتفل صلاح بعيد ميلاده الـ31 بعد فوز مصر على غينيا بهدفين مقابل هدف وحيد وتأهلها بشكل رسمي إلى كأس الأمم الإفريقية المقبلة.