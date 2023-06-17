دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُوفي لاعب فريق الرديف في نادي المريخ السوداني، أحمد عبد السلام، إثر إصابته بـ "رايش مقذوف"، على أعقاب المواجهات الدائرة في البلاد، حسبما أعلن النادي في صفحته على فيسبوك.

وقال نادي المريخ: "بمزيد من الحزن والأسى ينعى رئيس نادي المريخ وأعضاء مجلس الإدارة، وقطاع المراحل السنية، وجماهير النادي، لاعب فريق الرديف أحمد عبدالسلام "التونسي" الذي لبى نداء ربه، الجمعة، إثر إصابته بـ رايش مقذوف".

وتابع النادي: "نرسل أحر التعازي لأسرته الصغيرة والأسرة الرياضية، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله مع الصديقين والشهداء ويلهم آله الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وسبق لنادي المريخ أن أعلن عن وصول لاعبيه الأجانب وكادره الفني بقيادة المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو إلى أسوان المصرية، بعد عملية الإجلاء في طريق عودتهم إلى بلادهم، بسبب اندلاع الاشتباكات في السودان.

وتوقف النشاط الرياضي في البلاد على خلفية الأحداث السياسية والأمنية التي يشهدها السودان منذ أبريل/ نيسان الماضي.