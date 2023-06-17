دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستعد كريستيانو رونالدو للظهور في المباراة الدولية رقم 199 مع منتخب البرتغال، عندما يواجه الأخير نظيره البوسنة والهرسك، على أرضه وبين أنصاره، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

ويُعد النجم البرتغالي، 38 عاماً، اللاعب الأكثر ظهوراً في المباريات الدولية على مر التاريخ، كما يحتل صدارة ترتيب الهدّافين على الصعيد الدولي برصيد 122 هدفاً.

وأشاد الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، بنجم نادي النصر السعودي، قائلاً: "التزام كريستيانو كامل، إنّه مثال في غرفة الملابس ولكرة القدم البرتغالية، إنّه مثال لكرة القدم العالمية"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف مارتينيز، خلال المؤتمر الصحفي الّذي يسبق المباراة: "لاعب شارك في 198 مباراة مع المنتخب، وبعد كلّ هذا، في غرفة الملابس هو طبيعي مثل أي لاعب آخر".

وتابع بالقول: "يحتاج إلى تدريب جيد ليتمكن من اللعب، وهذا ما نحتاجه منه".