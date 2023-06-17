أرنولد يبرز في مركز جديد بقميص منتخب إنجلترا.. واللاعب يعلّق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- برز اللاعب ترنت ألكساندر-أرنولد في مركز جديد مع منتخب إنجلترا، وقاد الفريق لهزيمة منتخب مالطا برباعية نظيفة، على أرض ملعب الأخير، وضمن منافسات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وينشط البالغ من العمر 24 عاماً في مركز الظهير الأيمن، إلّا أن مدرب منتخب "الأسود الثلاثة" قرر إشراكه في خط الوسط، مرتدياً القميص رقم 10، وقد تمكّن اللاعب من الظهور على مستوى عالٍ والتوقيع على الهدف الثاني للفريق.

عقب المباراة، قال أرنولد لقناة "Channel 4" البريطانية: "استمتعت بذلك، أحب أن ألعب كرة القدم وأن أكون في الملعب وأن أمثل بلدي في 90 دقيقة كاملة، كنتُ سعيداً"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وعندما سُئل عمّا إذا كان سيواصل اللعب في خط الوسط في المستقبل، قال: "لا أعرف، أعتقد أنّه من المحتمل، لم ألعب في هذا المركز كثيراً ولكني أشعر بالراحة، إنه شعور طبيعي، أقول ذلك، إنّه مكان يمكنني أن أرى نفسي ألعب فيه".

وتابع بالقول: "أريد أن أتأكد من أنّني على ورقة الفريق بانتظام، وأن مباراة اليوم كانت أساساً جيداً للبناء عليه".

وأكمل أرنولد: "آمل أن أكون أحد هؤلاء اللاعبين الذين يمكن الاستعانة بهم في عدد من المراكز، لستُ منزعجاً من المكان الّذي ألعب فيه ما دمتُ ألعب، بغض النظر عن المركز الّذي ألعب فيه، سأبذل قصارى جهدي وأحاول الفوز بالمباراة".

ويمتلك ترنت ألكساندر-أرنولد بحوزته 19 مباراة دولية، سجّل خلالها هدفين وقدّم 4 تمريرات حاسمة.