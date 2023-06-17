دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، هوية اللاعب الذي سيرتدي شارة قيادة الفريق، في ظل غياب محمد صلاح عن مواجهة ودّية تجمع "الفراعنة" مع جنوب السودان، مساء الأحد.

وكان المدرب البرتغالي قد قرر إراحة 6 لاعبين، من بينهم نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ليتأكد غيابهم عن صفوف منتخب مصر أمام جنوب السودان.

وعندما سُئل عن اللاعب الذي سيكون قائداً لـ"الفراعنة" بعد غياب صلاح، قال فيتوريا في مؤتمر صحفي يسبق المباراة: "قائد الفريق يتم اختياره من قِبل المدرب، وقد اخترته، لو كان سيبدأ مباراة الغد سيكون تريزيجيه القائد".

وعند سؤاله عن عدم مواجهة منتخبات من الصف الأول، قال روي فيتوريا: "تواريخ المباريات تلعب دورًا، إضافة لوجود 8 لاعبين يعانون من الإصابة، أو وجود لاعبين أنهوا الموسم ودخلوا فترة الراحة، ومنهم من لعب نهائي دوري أبطال إفريقيا، لذلك في ظل هذه الظروف لم يكن في أيدينا أن نجد أفضل من ذلك".

وتابع: "جدول وتواريخ المباريات غير واضح، البرنامج لم يكن محددًا، في ظل كلّ هذا من الصعب أن نخوض مباراة مع البرازيل أو الأرجنتين أو كولومبيا".

وأتمّ مدرب منتخب مصر: "مواجهة جنوب السودان فرصة لاكتشاف مواهب جديدة، والإصابات لا تقلقني لأن أي لاعب نضمه يؤدي المطلوب منه".