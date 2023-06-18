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نشر الأحد ، 18 يونيو / حزيران 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اقتحم أحد المشجعين أرض ملعب "دا لوز" خلال مباراة جمعت منتخب البرتغال مع نظيره البوسنة والهرسك، مساء السبت، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

والتقطت عدسة الكاميرا لحظة اقتحام المشجع وتوجهه نحو اللاعب كريستيانو رونالدو، ليعانقه ويحمله، قبل أن تظهر تعابير السعادة على وجه النجم البرتغالي ليقرر مشاركة المشجع في الاحتفال الشهير "Siiii"، مما أثار استحسان الحضور وتفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وطارد رجال أمن الملعب المشجع للإمساك به، ونجحوا في إخراجه من المستطيل الأخضر وإعادته للمدرجات.

وكان رونالدو، 38 عاماً، قد عزز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين مشاركةً في المباريات الدولية، بواقع 199 مباراة.

وتفوّق رفاق كريستيانو رونالدو على ضيفهم البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة، في إطار تصفيات "يورو" 2024.