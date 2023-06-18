(CNN) -- أعلن برينتفورد الإنجليزي أن روميو بيكهام، نجل نجم إنجلترا ونادي مانشستر يونايتد السابق ديفيد بيكهام، وقع عقدًا لمدة عام واحد مع فريق الرديف، مع خيار التجديد لموسم إضافي.

لعب روميو بيكهام (20 عامًا) 15 مباراة مع برينتفورد في صفوف فريق الرديف، الموسم الماضي، وذلك على سبيل الإعارة من نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي يشارك الأب في ملكيته.

وفي حديثه إلى الموقع الرسمي لنادي برينتفورد، قال نجل ديفيد بيكهام: "شعور رائع، متحمس للغاية، جاهز للبدء والاستمتاع بموسم قادم جيد".

وعن الفترة التي قضاها مع النادي على سبيل الإعارة، قال: "لقد كانت تجربة جيدة، لقد أحببتً كل ثانية منها، إنها مجموعة جيدة من اللاعبين، ومدربين جيدين، إنّه مكان رائع للتواجد فيه".

من جانبه، قال نيل ماكفارلين، مدرب فريق الرديف في برينتفورد: "أضفنا روميو إلى فريقنا في يناير وكان رائعًا في المجموعة، لقد كان لديه نهاية رائعة للموسم من حيث مباراته الأخيرة ضدّ مانشستر سيتي، إذ أظهر ما تعلمه خلال إعارته معنا".

وتابع: "لقد واصلنا تطويره داخل وخارج الملعب، ونتطلع إلى عودته في حالة معنوية جيدة لمواصلة العمل معه الموسم المقبل".