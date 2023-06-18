إشادات تنهال على "كهربا".. ماذا قدم في مباراة مصر وجنوب السودان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ساهم محمود عبد المنعم (كهربا) في تسجيل هدفين، قاد من خلالهما منتخب مصر لهزيمة منتخب جنوب السودان، بثلاثية نظيفة، في مباراة ودّية أقيمت على أرض استاد القاهرة، مساء الأحد.

ونجح "كهربا" في صناعة الهدف الأول لزميله مصطفى فتحي عند الدقيقة 19، قبل أن يحرز الهدف الثاني عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 45.

وأشاد مغرّدون على منصة تويتر بأداء "كهربا"، الذي عاد مؤخرًا لصفوف منتخب "الفراعنة"، بعد غياب لفترة زمنية طويلة.

وصل كهربا، 29 عامًا، للمساهمة التهديفية رقم 9 مع منتخب بلاده، إذ سجّل 5 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة، خلال مشاركته في 29 مباراة دولية.

نستعرض فيما يلي أبرز التغريدات: