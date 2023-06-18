دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الوحدة الإماراتي، الأحد، تعيين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرباً للفريق، بعد رحيله عن نادي أهلي جدة السعودي، دون الكشف عن مدة وقيمة العقد.

وقال نادي الوحدة، الّذي أنهى الدوري الإماراتي في المركز الثالث خلال الموسم الماضي، على منصة تويتر: "تعلن شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن إتمام إجراءات التعاقد مع السيد بيستو موسيماني "جنوب أفريقيا"، وذلك لقيادة الفريق الأول فنياً".

وتابع بالقول: "رحب مجلس إدارة النادي بموسيماني في موطن الأبطال، مُتمنين لهُ التوفيق والنجاح في تلبية طموحات قيادة وإدارة النادي، وجماهيره".

وكان موسيماني، 58 عاماً، قد أعلن عن مغادرته لأسوار نادي أهلي جدة، الخميس الماضي، بعد أن أشرف على تدريب الفريق لموسم واحد، نجح خلاله في قيادة النادي لتحقيق لقب دوري الدرجة الأولى السعودي لموسم 2023/2022، والصعود لدوري الأضواء.

ويشار إلى أن بيتسو موسيماني درب نادي الأهلي المصري لمدة 20 شهراً، حقق خلال هذه الفترة 6 ألقاب، منها دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يرحل ويقرر العمل في الدوريات الخليجية.