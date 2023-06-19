دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، طريقة استقطاب الأندية السعودية لنجوم لعبة كرة القدم، موضّحاً أن اللاعبين مع اقتراب نهاية مسيرتهم يرغبون بكسب المال.

وكانت أندية دوري "روشن" قد ظفرت بخدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، كما ذكرت تقارير صحفية أن العمل قائم على التعاقد مع أسماء أخرى.

في تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت"، قال رئيس "يويفا": "أعتقد أن هذا خطأ في كرة القدم السعودية بشكل أساسي، لقد كان خطأً مشابهاً في الصين عندما أحضروا لاعبي كرة القدم الذين كانوا في نهاية مسيرتهم"، حسب قوله.

وتابع بالقول: "أخبرني إن كان أحد أفضل اللاعبين يمكن أن يذهب للمملكة العربية السعودية وهو في سن صغيرة وقد بدأ مسيرته للتو"، حسب تعبيره.

وأضاف تشيفرين: "لماذا هذه مشكلة بالنسبة لهم؟..لأنهم يجب أن يستثمروا في الأكاديميات، يجب عليهم إحضار المدربين وتطوير اللاعبين، نظام شراء اللاعبين الذين اقتربوا من نهاية مسيرتهم المهنية ليس هو النظام الذي يطور كرة القدم"، على حد قوله.

وعند سؤاله عمّا إذا كان قلقاً من رحيل اللاعبين إلى خارج القارة الأوروبية، مثل رونالدو وبنزيما وميسي، قال: "لا، لا، أتعلم؟..لم نفقدهم، ما زالوا يلعبون كرة القدم ولكنهم في نهاية حياتهم المهنية، في نهاية مسيرتهم المهنية يذهب بعض اللاعبين إلى مكان ما لكسب بعض المال"، على حد تعبيره.

وأتمّ ألكسندر تشيفرين: "لكن الأمر لا يتعلق بالمال فقط، اللاعبون يريدون الفوز في أعلى منافسة، والمنافسة الأولى في أوروبا"، حسب قوله.