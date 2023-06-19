ريال مدريد يعزز خط هجومه بخوسيلو.. هل هذه آخر صفقات النادي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي ريال مدريد، الاثنين، توصله إلى اتفاقٍ مع نظيره إسبانيول، يقضي بضمّ اللاعب خوسيلو إلى صفوف "الميرنغي" على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع خيار الشراء.

وأكد النادي الإسباني أنّه سيتم تقديم المهاجم البالغ من العمر 33 عاماً كلاعب جديد في الفريق، الثلاثاء، الموافق 20 يونيو/ حزيران الجاري.

كان خوسيلو قد انضمّ إلى أكاديمية نادي ريال مدريد في سن العشرين، ولعب موسمين في فريق الرديف، فيما جاء ظهوره الرسمي الأول مع فريق الرجال في عام 2011.

ومثّل خوسيلو عدداً من الأندية، هي: سيلتا فيغو وهوفنهايم وآينتراخت فرانكفورت وهانوفر 96، وستوك سيتي ونيوكاسل يونايتد وديبورتيفو ألافيس، وأخيراً إسبانيول.

وشارك خوسيلو في 38 مباراة مع نادي إسبانيول، بمختلف مسابقات الموسم المنصرم، سجّل خلالها 17 هدفاً وقدّم 4 تمريرات حاسمة، بينما حقق مع منتخب إسبانيا لقب دوري الأمم الأوروبية، هذا العام.

وتأتي هذه الصفقة لتعزيز خط مقدمة فريق "الميرنغي" بعد رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى اتحاد جدة السعودي.

وكان موقع "Bleacher Report" قد نقل تصريح لفلورنتينو بيريز، رئيس مجلس إدارة النادي، بيّن من خلاله أن هذه الصفقة ستكون الأخيرة للفريق هذا الصيف.