دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، دور الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، في نجاح الفريق خلال الآونة الأخيرة.

كان فريق "السيتيسينز"، الذي تعود ملكيته للشيخ منصور بن زايد منذ عام 2008، قد حصد 3 ألقاب، في الموسم الماضي، وهي: دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، ويستعد لخوض مباراة كأس السوبر الأوروبي والمشاركة في مونديال الأندية.

وقال خلدون المبارك للموقع الرسمي للنادي: "الشيخ منصور قد أعطى كل شيء لديه لهذا النادي، كل الالتزام والدعم والحب طوال السنوات، لقد أعطى الشغف لهذا النادي، وتواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان قادراً على الحضور".

وتابع: "هو لديه الكثير من الحب لهذا النادي، بعد العمل معه في آخر 15 عام كجزء من مجموعة السيتي لكرة القدم، هو يستحق ذلك، هو يستحق بكل تأكيد".

وأعرب خلدون المبارك: "أنا سعيد للغاية لأنه كان متواجد معنا".

في غضون ذلك، قال رئيس مانشستر سيتي عن نجاح النادي: "ما فعلناه شيء مذهل، لقد فعلنا ذلك بالطريقة الصعبة، وبأعلى مستوى من كرة القدم... لأول مرة، هذا النادي سينافس في بطولة كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية".

وأتمّ المبارك: "نريد الفوز بهما، ونريد إضافتهما إلى تاريخ هذا النادي العظيم، إلى إرث هذا النادي العظيم".