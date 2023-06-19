دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استبعد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، فكرة تعاقد الفريق مع كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، خلال المرحلة المقبلة.

وكان المهاجم الفرنسي قد أخبر النادي الباريسي أنه لن يجدد عقده مع الفريق، بذلك سينتهي عقده في يونيو/ حزيران 2024، وسيكون لاعبًا حرًا في الصيف المقبل، مما يعني أنه بإمكانه الانتقال لفريق آخر بشكل مجاني.

وزعمت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان سيقرر السماح لمبابي بالانضمام لريال مدريد، هذا الصيف، من أجل الحصول على المال وتجنب رحيله مجاناً في العام المقبل.

وفي تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت"، قال غوارديولا: "لن نتعاقد مع كيليان مبابي، فهو لن ينضم إلى نادي مانشستر سيتي، كلكم يعلم إلى أين يريد الذهاب".

وعندما سُئل المدرب الإسباني عن مستقبل لاعب فريقه، إيلكاي غوندوغان، وسط تقارير تربطه ببرشلونة، أجاب: "أنا على دراية باهتمام برشلونة بالتعاقد مع غوندوغان، ولكننا مهتمون أيضًا بإبقائه في النادي، آمل أن يبقى معنا".

وتابع: "إذا نجح برشلونة في التعاقد معه، فسيحصلون على لاعب رائع".

من جانبه، تحدّث إيلكاي غوندوغان، عقب تواجده مع منتخب ألمانيا، قائلاً: "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، ما زلت في عملية تحديد مستقبلي، كان هناك اتصال مع بوروسيا دورتموند، لكن العودة إلى الدوري الألماني ليست جزءًا من خططي".

فيما قال غوارديولا عن جواو كانسيلو، الذي كان مُعارًا إلى بايرن ميونخ من مانشستر سيتي: "لم نتلق أي عرض من برشلونة لجواو كانسيلو، لم نتلق أي عروض منهم".