واقعة مثيرة للجدل في مباراة قطر ونيوزيلندا.. ماذا حدث؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة ودّية بكرة القدم بين منتخب قطر ومنتخب نيوزيلندا، على أرض استاد "سونينسي" في النمسا، مساء الاثنين، واقعة مثيرة للجدل.

خلال وقت الاستراحة بعد نهاية الشوط الأول، امتنع منتخب نيوزيلندا، الذي كان متقدمًا بهدف وحيد، عن مواصلة اللعب أمام منافسه "العنابي".

وبيّن اتحاد نيوزيلندا لكرة القدم سبب الانسحاب، إذ قال عبر حسابه على منصة تويتر: "تعرض اللاعب مايكل بوكسال لإساءات عنصرية خلال الشوط الأول من المباراة من قبل لاعب قطري، لم يتم اتخاذ أي إجراء رسمي، لذلك وافق الفريق على عدم المشاركة في النصف الثاني من المباراة".

من جانبه، أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم انسحاب منتخب نيوزيلندا، دون الكشف عن السبب.

فيما أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب قطر، لقنوات "الكأس" القطرية، أنّه فوجئ بما حدث، مُشيرًا إلى أن قائد منتخب نيوزيلندا أخبر الجانب القطري برفض زملائه في الفريق استكمال المباراة.