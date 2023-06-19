دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز المنتخب الإيطالي على نظيره الهولندي بثلاثة أهداف لاثنين، على أرض الأخير وبين أنصاره، الأحد، في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وتناوب على تسجيل أهداف منتخب "الآزوري" فيديريكو ديماركو ودافيد فراتيسي وفيديريكو كييزا، فيما أحرز ستيفن بيرجوين وفاينالدوم هدفي منتخب "الطواحين".

وكان الهدف الثالث للمنتخب الإيطالي عن طريق كييزا قد تسبب في غضب بعض من جماهير المنتخب الهولندي من المدافع فيرجيل فان دايك، إذ اعتقدوا أنّه أخطأ التصرف مع هجمة المنافس.

فعند الدقيقة 72 من زمن المباراة، دخل المهاجم الإيطالي منطقة جزاء الخصم دون ضغط كبير من فان دايك عليه، مما أتاح لكييزا فرصة التسديد بأريحية وهزّ الشباك.

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