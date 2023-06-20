دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مازح اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي الّذي يسبق مباراة منتخب البرتغال ونظيره آيسلندا، على أرض الأخير، الثلاثاء، وضمن منافسات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

ووجّه الصحفي سؤالاً للنجم البرتغالي، قال فيه: "إذا كان عليك اختيار أي لاعب حول العالم ليلعب في نادي النصر، فمن ستختار؟"، ليرد عليه ضاحكاً: "أنت..رأيتك ترفع يدك لذلك اخترتك"، ليُثير رد فعل رونالدو تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان كريستيانو رونالدو قد انضم لنادي النصر السعودي في أوائل يناير/ كانون الثاني الماضي، ومن المتوقع تعاقد الفريق مع أسماء بارزة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

في غضون ذلك، يستعد رونالدو لتعزيز رقمه القياسي، من خلال الظهور في المباراة رقم 200 بقميص منتخب بلاده، إذ يُعد أكثر اللاعبين مشاركةً في المباريات الدولية على مر التاريخ.

كما يحتل النجم البرتغالي (38 عاماً) صدارة ترتيب الهدّافين على الصعيد الدولي برصيد 122 هدفاً.