خلاف بين مدرب بلجيكا وتيبو كورتوا.. هل "شارة القيادة" وراء ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشِب خلاف بين دومينيكو تيديسكو، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، وحارس الفريق، تيبو كورتوا، قبل مواجهة "الشياطين الحمر" لإستونيا، في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وزعم مدرب منتخب بلجيكا أن حارس المرمى البالغ من العمر 31 عاماً غادر صفوف الفريق بعد أن "شعر بالإهانة" بسبب شارة القيادة، قبل أن يرد عليه كورتوا عبر بيان على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي.

وكان تيبو كورتوا قد شارك في مباراة منتخب بلجيكا ومنافسه النمسا، السبت الماضي، والّتي شهدت ارتداء المهاجم روميلو لوكاكو لشارة القيادة، بعد غياب قائد الفريق، كيفين دي بروين.

وقال دومينيكو تيديسكو في مؤتمر صحفي: "قررنا معاً أن لوكاكو سيكون قائداً ضدّ النمسا وكورتوا ضدّ إستونيا"، مُضيفاً: "كان ذلك جيداً للجميع، ولكن بعد المباراة أراد (كورتوا) فجأة التحدث معي، وقال إنّه ذاهب إلى المنزل لأنه أصيب بخيبة أمل وشعر بالإهانة"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وتابع بالقول: "منذ البداية حاولت أن أظهر له التقدير الذي يستحقه، في نظري هو أفضل حارس مرمى في العالم، أنا أحبه كحارس مرمى ولكنني أحبه أيضاً كإنسان، أنا مصدوم".

وكان تييري، والد تيبو كورتوا، قد ذكر أن نجله انسحب من صفوف منتخب بلاده مؤخراً بسبب الإصابة، لكن مدرب بلجيكا نفى ذلك، إذ قال: "أتمنى أن أقول إنّها إصابة لكن لا يمكنني الكذب، أحاول دائماً حماية اللاعبين ولكن هذا مستحيل في هذه الحالة، حاولتُ أن أطلب منه الصمود ليومين آخرين".

من جانبه، قال كورتوا في بيانه: "فوجئتُ بسماع المؤتمر الصحفي للمدرب الّذي قدّم فيه رواية مجتزأة ومن وجهة نظر أحادية، عن محادثة خاصة أجريناها بعد المباراة ضدّ النمسا".

وأكمل حارس نادي ريال مدريد: "أريد أن أوضح أنّها ليست المرة الأولى أو الأخيرة الّتي أتحدث فيها مع مدرب حول قضايا تتعلق بغرفة تبديل الملابس، لكنها المرة الأولى الّتي يقرر فيها شخص ما إخبارها علناً".

أوضح تيبو كورتوا: "أشعر بخيبة أمل كبيرة من هذا، لكنني أريد أن أوضح أن تقييمات المدرب لا تتناسب مع الواقع".

وأردف: "في تلك المحادثة، طلبتُ منه، وليس من أجل المنفعة المباشرة، أن يشرح ويتخذ قرارات لتجنب المواقف الّتي أضرت بنا في الماضي أثناء البحث دائماً عن المنفعة العامة، أن تكون أو لا تكون قائد المنتخب الوطني ليس نزوة ولا قراراً عشوائياً، يجب أن يكون قراره وهذا ما حاولتُ أن أنقله إليه، للأسف لم أحقق هدفي".

وواصل: "أصر على أنّني لم أطالب بأي شيء بأي حال من الأحوال، وأنّني تحدثتُ إلى زميلي في الفريق، لوكاكو، لتوضيح أي ظروف تتعلق بهذا الموقف، في نفس الوقت أريد أن أوضح أنّه لم يكن لدي أيّ نقاش حول أي موضوع مشابه مع أي زميل في الفريق، كما قيل".

وأتمّ كورتوا: "علاوة على ذلك، خضعتُ بعد ظهر أمس لفحص طبي لمشكلة في ركبتي اليمنى، كان الفريق الطبي للنادي والمنتخب الوطني على اتصال، واستعرضوا جميع المواد ذات الصلة لاتخاذ قرار مغادرة المعسكر التدريبي".