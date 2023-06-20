(CNN) -- أحرز كيليان مبابي هدفه الـ 54 هذا الموسم مع النادي والمنتخب، بعد فوز فرنسا على اليونان بنتيجة 0/1، في تصفيات "يورو" 2024، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا على صعيد الهدّافين الفرنسيين.

وكان الرقم القياسي السابق يحمل 53 هدفًا خلال موسم واحد، باسم المهاجم الراحل، جوست فونتين، في موسم 1958/1957.

كما ارتقى مبابي إلى مستوى النرويجي إيرلينغ هالاند هذا الموسم، من حيث هزّ الشباك، على الرغم من أن مهاجم نادي مانشستر سيتي يمكن أن يستعيد الصدارة عندما تواجه النرويج نظيرتها قبرص.

سجّل مبابي هدف الفوز على حساب اليونان، من ركلة جزاء بعد 10 دقائق من الشوط الثاني، ليساهم في الحفاظ على سجل منتخب فرنسا المثالي في تصفيات كأس أمم أوروبا، بأربعة انتصارات من 4 مباريات.

وكان هدف مبابي في شباك اليونان رقم 40 مع منتخب بلاده في 70 مباراة فقط، مما جعله بالفعل على بعد 14 هدفًا فقط من معادلة الرقم القياسي لأوليفيه جيرو مع "الديوك".



في غضون ذلك، أعرب المهاجم الفرنسي عن تفاؤله بالفوز بالكرة الذهبية، هذا العام، إذ قال لقناة "TF1" الفرنسية: "من الصعب دائمًا التحدث عن كأس فردي، لأنه عليك أن تقدم نفسك بنفسك، وهذا شيء لا يمر بالضرورة في نظر عامة الناس".

وتابع بالقول: "أعتقد أنني أتوافق مع المعايير الجديدة (للفوز بالجائزة)، لذلك أقول نعم، لكننا سنرى".

أما بالنسبة للمباراة، قال المدرب ديدييه ديشان لموقع "يويفا":"الأسف الوحيد الذي أشعر به هو عدم القدرة على اللعب بأمان، كانت لدينا فرص لتسجيل الهدف الثاني".

وأضاف ديشان: "أنت لا تعرف أبدًا في كرة القدم، كان للمنافس فرصة للتسجيل (إحراز التعادل)، لدي الآن بعض اللاعبين صغار السن، لذا سيتعين عليهم التعرف على هذا الجانب أيضًا، ولكن هناك الكثير من الجودة بين اللاعبين الذين كانوا هنا".

وتابع: "هؤلاء اللاعبون الأصغر سنًا، حتى لو كانوا يلعبون في أكبر الأندية، لا يتمتعون بخبرة أولئك الذين تقاعدوا، لكنهم يتمتعون بالجودة لذا من دواعي سروري أن أكون معهم وأرافقهم".

وأردف ديشان: "لعبنا أربع مباريات وحصلنا على 12 نقطة، إنه لأمر مثالي أن نحقق هدفنا، وهو التأهل إلى بطولة اليورو في ألمانيا، بعد القدوم من كأس العالم، وهي مسابقة رائعة".

ويواصل منتخب فرنسا، الذي لم تهتز شباكه في التصفيات، مشواره ضدّ منتخب أيرلندا، على ملعب "بارك دي برانس" في سبتمبر/ أيلول.

وفي أماكن أخرى في تصفيات "يورو" 2024، حافظ منتخب إنجلترا أيضًا على بدايته المثالية بالفوز على مقدونيا الشمالية بسباعية نظيفة.

هاري كين، هدّاف منتخب إنجلترا على الإطلاق، أحرز ثنائية ليرفع رصيده إلى 58 هدفًا مع منتخب "الأسود الثلاثة".

وأكمل بوكايو ساكا وماركوس راشفورد وكالفين فيليبس الأهداف، وبذلك بقي منتخب إنجلترا في صدارة مجموعته برصيد 12 نقطة، على بعد 6 نقاط من أقرب ملاحقيه.