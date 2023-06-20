(CNN) -- ردّ رئيس مانشستر سيتي، خلدون المبارك، على مزاعم خرق النادي للقواعد المالية، إذ سبق أن اتهمت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز فريق "السيتيسينز" بانتهاك أكثر من 100 قاعدة مالية، في فبراير/ شباط الماضي.

قال المبارك لموقع النادي الرسمي: "هذا محبط للغاية، لأنه يأخذ الكثير (بعيدًا) عن العمل الرائع الذي يحدث في هذا النادي... ما حققه هؤلاء اللاعبون هذا العام، الثلاثية، مُذهل، آمل أن يركز الناس عليهم وأن يحكموا عليهم بسبب كرة القدم الخاصة بهم وما يحققونه على أرض الملعب، وما يحققونه في كلّ مسابقة يخوضونها، هذا هو الواقع".

زعمت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن السيتي انتهك قواعدها، والتي تشمل عدم تقديم معلومات مالية دقيقة، وعدم الامتثال للوائح "يويفا" المالية العادلة (FFP)، والفشل في اتباع قواعد الرابطة فيما يتعلق بالربح والاستدامة.

وبيّن خلدون المبارك أنه لا يستطيع الحديث عن التهم لأسباب قانونية، لكنه سيقدم "آراءه الصريحة" بعد انتهاء الإجراءات.

قال رئيس مانشستر سيتي إن النادي "يعمل بشكل جيد للغاية"، وإن قيمة المجموعة تزيد عن 6 مليارات دولار.

قال المبارك: "لقد خلقنا الكثير من القيمة، لقد جلبنا مستثمرين من الطراز العالمي، لماذا؟..لأن لدينا هنا آلة تجارية تعد واحدة من الأفضل في العالم، يتم استهداف مديرينا التنفيذيين من قبل أفضل الفرق في العالم، دائماً، بالمناسبة هذا فضل لنا، أنا احترم هذا".

وتابع: "يقدر الناس أننا ننتج ليس فقط أفضل المواهب على أرض الملعب، وليس فقط أفضل المواهب في الأكاديمية، وليس فقط أفضل المواهب في المجموعة، ولكننا ننتج بعضاً من أفضل المديرين التنفيذيين في العالم، وبعض من أفضل الكشافة في العالم، بعض من أفضل الكوادر الرياضية".

وأكمل: "هذه شهادة على العمل الرائع الّذي تقوم به هذه المجموعة، نحن العلامة التجارية الأولى لكرة القدم في العالم، هذه هي الحقائق".

أردف المبارك: "انظر إلى العام الماضي، أعني انظر إلى صافي أرقام الإنفاق لدينا، يمكننا المضي قدماً لمدة نصف ساعة الآن معي فقط لإعطائك بيانات من حيث صافي الإنفاق خلال الموسم الماضي، صافي الإنفاق على مدى السنوات الثلاث الماضية، على مدى السنوات الخمس الماضية، على مدار السنوات العشر الماضية".

وواصل: "انظر إلى كلّ واحد منهم وانظر إلى هذه الحقائق على أنها حقائق وقارننا بمنافسينا، وبعد ذلك سيرمي البعض إلينا قول إنّنا: أكبر المنفقين ولديك أكبر فريق".

وأكد رئيس فريق "السيتيسينز": "مرة أخرى، أتمنى أن يتوقف الناس، وأن يطرحوا السؤال ويحصلوا على الحقائق ثمّ يعلّقوا".

أصبح السيتي ثاني فريق إنجليزي في التاريخ يكمل الثلاثية بعد أن حقق منافسه مانشستر يونايتد هذا الإنجاز لأول مرة في 1999/1998، إذ فاز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، في نفس الموسم.

وقال المبارك: "تم تحقيق الثلاثية مرة واحدة فقط من قبل، وقد تمّ تحقيقها مرة واحدة فقط لأن هذا هو حقاً أصعب شيء يمكن تحقيقه في عالم كرة القدم".

وأضاف: "الفوز بأصعب دوري في العالم، الدوري الإنجليزي، والفوز بأصعب مسابقة في عالم الرياضة، برأيي، دوري الأبطال، في نفس الوقت، جنباً إلى جنب مع مسابقة كأس أخرى، كأس تاريخي عظيم، كأس الاتحاد الإنجليزي، في نفس الوقت، إنه أمر لا يصدق، ولهذا السبب تم إجراؤه مرة واحدة فقط قبل 24 عامًا".

وأشار خلدون المبارك إلى إن السيتي لديه الكثير ليحققه، على أمل أن يتمكن النادي العام المقبل من "إنتاج عام استثنائي آخر".