دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم إن لاعب المنتخب الوطني، مايكل بوكسال، تعرض للإساءة العنصرية من قِبل لاعب قطري، خلال مباراة ودّية جمعت المنتخبين على أرض استاد "سونينسي" في النمسا.

وأوضح منتخب نيوزيلندا أنه امتنع عن مواصلة اللعب أمام منتخب قطر بسبب هذه الواقعة، على الرغم من تقدمه بهدف وحيد بعد نهاية الشوط الأول.

وأصدر الاتحاد النيوزيلندي بياناً، قال فيه: "في الدقيقة 40 من مباراة نيوزيلندا وقطر، استخدم لاعب قطري شتائم عنصرية تجاه المدافع مايكل بوكسال، بعد مواجهة بين اللاعبين".

وتابع: "أبلغ اللاعبون عن الحادث، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء رسمي".

وقال أندرو براجنيل، الرئيس التنفيذي لكرة القدم النيوزيلندية، في البيان: "نحن ندعم بشكل كامل عمل لاعبينا، الذين وافقوا بشكل جماعي على مسار العمل هذا".

وأردف: "لا نريد أبدًا التخلي عن مباراة، لكن بعض القضايا أكبر من كرة القدم، ومن المهم اتخاذ موقف، لا يوجد مكان للعنصرية في كرة القدم".

من جانبه، ردّ الاتحاد القطري على نظيره النيوزيلندي، إذ نقل تصريح رئيس مجلس إدارة الاتحاد، جاسم بن راشد البوعينين، في بيان على منصة تويتر، الثلاثاء: "جميعنا في الاتحاد القطري لكرة القدم نقف بجانب اللاعب يوسف عبد الرزاق".

وواصل بن راشد: "ندين بشدة الحدث غير المبرر الذي حصل خلال المباراة الودية التي أقيمت يوم أمس بين منتخبنا الوطني ومنتخب نيوزيلندا، يشجع الاتحاد باستمرار القيم متعددة الثقافات في برامجها ومبادراتها ولعقودة عدة".

وأكمل: "شارك منتخبنا الوطني في العديد من البطولات حول العالم دون أن يوجّه لأعضاء الفريق من لاعبين وغير لاعبين أي اتهامات متعلقة بالسلوك التمييزي".

وأتمّ جاسم بن راشد: "ودولة قطر استضافت العديد من الأحداث الرياضية دون حدوث مواقف مشابهة، لذا لا نزال ملتزمين في دعم اللاعب يوسف في الوقت الراهن".

وأكد الاتحاد القطري في بيان آخر أن لاعب "العنابي" لم يستخدم أي لغة عنصرية أو تمييزية تجاه أي لاعب آخر من منتخب نيوزيلندا.