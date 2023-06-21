نجم جديد في السعودية.. نادي اتحاد جدة يضم نغولو كانتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، ليلة الأربعاء، ضم اللاعب نغولو كانتي إلى صفوفه، بعقدٍ يمتد لـ3 سنوات وحتى عام 2026، قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وأوضح فريق "النمور" أن توقيع العقد تم صباح الثلاثاء، بعد أن أتم متوسط الميدان الفرنسي فحوصاته الطبية في أحد المراكز الطبية المتخصصة في مدينة دبي الإماراتية.

وقال نادي اتحاد جدة، عبر حسابه على تويتر: "يأتي انضمام كانتي للنادي امتدادا للصفقات الأكثر شهرة وتأثيرا في تاريخ النادي، ويضاف إلى عدد من الخطوات التاريخية في رحلة الدوري السعودي للمحترفين الذي يعزز من مكانته كوجهة لأفضل اللاعبين في العالم، ولتدعيم صفوف الفريق الذي تنتظره مشاركة دولية هامة في مونديال الأندية نهاية العام الجاري".

ولم يظهر نغولو كانتي (32 عاما) كثيراً في منافسات موسم 2023/2022، إذ غاب لأشهر عن المستطيل الأخضر بداعي الإصابة، إلا أنه يُعد من أبرز اللاعبين في مركز خط الوسط، وكان أحد المساهمين في فوز منتخب فرنسا بلقب مونديال روسيا 2018.

وسبق لفريق "النمور" وأن أعلن عن الظفر بخدمات المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، هذا الصيف.