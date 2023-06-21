دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عزز نادي اتحاد جدة السعودي صفوفه باللاعب نغولو كانتي، الفائز بلقب كأس العالم ودوري أبطال أوروبا، وذلك بعقدٍ لثلاث سنوات وحتّى عام 2026، في واحدة من أكثر الصفقات شهرةً وتأثيراً على مر تاريخ الفريق.

ولا شك أن متوسط الميدان الفرنسي أحد أبرز اللاعبين حول العالم في مركزه، لكنّ تكرار تعرضه للإصابة وغيابه عن المستطيل الأخضر لفترات زمنية طويلة في الآونة الأخيرة يُثير القلق عند أنصار فريق "النمور".

وفقاً للأرقام، غاب كانتي عن معظم مباريات نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال الموسم المنصرم 2023/2022، وقد اقتصرت مشاركته على 9 مباريات فقط، صنع خلالها هدفاً واحداً.

وسيكون نغولو كانتي (32 عاماً) أمام تحدٍ من خلال التغاضي عمّا حدث في الموسم الفائت، والبدء بمرحلة جديدة مع نادي اتحاد جدة الفائز بلقب دوري "روشن" السعودي.

يعتقد البعض أن بإمكان متوسط الميدان الفرنسي النجاح مع فريق "النمور" كما كان الحال مع فريق "البلوز"، باستثناء الموسم الأخير، ومع نادي ليستر سيتي، فيما يرى البعض الآخر أن احتمالية معاناته من الإصابة ستكون عائقاً أمام نجاحه، فما رأيك؟