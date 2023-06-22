دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مدافع ليفربول السابق، جيمي كاراغر، جدلا بانتقاده لتعاقد الأندية مع عدد من لاعبي الدوريات الأوروبية، ومطالبته بـ"وقف غسيل السمعة عبر الرياضة".

وقال كاراغر في تغريدة على تويتر تعليقا على خبر حول "قرب انتقال" مزعوم للاعب البرتغالي لنادي مانشستر سيتي، بيرناردو سيلفا، إلى أحد الأندية السعودية: "برناردو سيلفا في سنوات ذروته وكان أحد أفضل اللاعبين في أوروبا على مدى السنوات الخمس الماضية!".

وتابع مدافع ليفربول السابق الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2005: "لم أكن قلقًا من أن يأخذ الدوري السعودي لاعبين في الثلاثينيات من عمرهم، وكذلك الحال نوعا ما مع لاعبين أقل من لاعبي النخبة (نيفيز)، لكن إذا حدث هذا فسيبدو الأمر وكأنه يغير قواعد اللعبة"، في إشارة إلى إمكانية انتقال بيرناردو إلى السعودية.

وأردف كاراغر قائلا: "استحوذت السعودية على لعبة الغولف، ونزالات الملاكمة الكبيرة والآن يريدون السيطرة على كرة القدم !!"، وختم بتوجيه رسالة للاتحاد الدولي لكرة القدم ورابطة المحترفين الإنجليزية قال فيها: "أوقفوا الغسيل الرياضي".

وأثارت تغريدة نائب قائد ليفربول السابق جدلا واسعا إذ تساءل بعض المغردين عما فعلته الأندية الأوروبية بأندية أمريكا اللاتينية عبر التعاقد مع أفضل اللاعبين في تلك الدوريات مقابل مبالغ مالية كبرى.

وانتقد آخرون ما فعلته الأندية الإنجليزية ببقية دوريات أوروبا مثل الدوري الإيطالي عبر استقطاب نجومه بسبب تفوق الأندية الإنجليزية ماليا على نظيرتها الإيطالية.

وكتب أحد المغردين تعليقا قال فيه: "الغسيل الرياضي مسموح إذا كان اللاعب فوق الثلاثين عاما"، في إشارة ساخرة إلى ما كتبه المدافع الإنجليزي السابق.