دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي، روبن نيفيز، قادما من نادي وولفرهامبتون واندررز، الجمعة.

ونشر الحساب الرسمي للهلال على تويتر مقطع فيديو أظهر نيفيز وهو يرتدي قميص النادي، وكتب في التغريدة: "من معقل الذئاب إلى كبير آسيا".

ويحمل النادي الإنجليزي لقب "الذئاب" وقضى فيه لاعب الوسط البرتغالي ست سنوات أصبح خلالها أحد أهم لاعبي الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الصحفي الإيطالي المتخصص بسوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، قد ذكر سابقا أن الصفقة ستكلف الهلال 55 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يُعلن الهلال قريبا عن صفقته الثانية، وهي التعاقد مع مدافع تشيلسي، السنغالي كاليدو كوليبالي، وفق ما ذكرته قناة "الرياضية" السعودية الرسمية.