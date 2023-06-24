"الكونكاكاف" يصدر عقوبات بعد شجار جماعي في مباراة أمريكا والمكسيك

(CNN) -- أصدر اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) عددًا من العقوبات، على خلفية الأحداث المثيرة للجدل التي شهدتها مباراة أمريكا والمكسيك، في 15 يونيو/ حزيران الجاري.

ونشب شجار جماعي بين لاعبي الفريقين خلال المباراة، ورددت الجماهير، التي تواجدت في استاد "أليجانت" في لاس فيجاس، هُتافات تمييزية.

وأعلن الاتحاد القاري (كونكاكاف) أن اللاعبين الأربعة الذين حصلوا على بطاقة حمراء خلال المباراة قد تمّ إيقافهم جميعًا بسبب "سوء سلوك لاعب على أرض الملعب".

وتلقى المكسيكي سيزار مونتيس والأمريكي ويستون ماكيني، الذي تمزق قميصه خلال مشاجرة، عقوبة الإيقاف لأربع مباريات، في حين تمّ إيقاف المكسيكي جيراردو أرتيغا والأمريكي سيرجينيو ديست لثلاث مباريات.

كما أعلن "كونكاكاف" أنه تم فرض غرامة مالية قدرها غير معلوم على كلا الاتحادين، وتحذيرهما من فرض "عقوبات أشد" في حال وقوع حوادث أخرى في مبارياتهما المقبلة.

واتصلت شبكة CNN بالاتحادين الأمريكي والمكسيكي للتعليق.

وكان المنتخب الأمريكي قد فاز على نظيره المكسيكي بثلاثية نظيفة، قبل أن يهزم المنتخب الكندي ويحقق لقب دوري الأمم.

في بطولة الكأس الذهبية القادمة، يواجه المنتخب الأمريكي منافسه جامايكا في شيكاغو، السبت، بينما سيلعب المنتخب المكسيكي مع منتخب هندوراس في هيوستن، الأحد.