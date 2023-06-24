ميسي يكشف عن خلافه مع بعض جماهير باريس.. ويستشهد بمبابي ونيمار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنه كان على "خِلاف" مع بعض جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التي أطلقت صافرات استهجان ضدّه، خلال مباريات الفريق الأخيرة في الموسم الماضي.

وهاجم بعض أنصار النادي الباريسي اللاعب الفائز بكأس العالم 2022 وطالبوا برحيله، قبل أن يقرر ميسي مغادرة أسوار الفريق والانضمام لنادي إنتر ميامي الأمريكي هذا الصيف.

وتحدّث ليونيل ميسي عن علاقته بمشجعي باريس سان جيرمان، إذ قال لقناة "RMC Sport" الفرنسية: "في البداية كان الأمر رائعًا، تلقيتُ الكثير من التشجيع، لكن بعد ذلك بدأ الناس يعاملونني بشكل مختلف، بعض مشجعي باريس"، وفقًا لموقع "يورو سبورت".

وأضاف ميسي: "من ناحية أخرى، عاملني الغالبية جيدًا كما فعلوا منذ اليوم الأول، لكن كان هناك خِلاف مع قسم كبير من جمهور باريس".

وتابع: "بالطبع لم تكن هذه نيتي، هذه أشياء حدثت بالفعل مع كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا أيضًا، إنها طريقتهم (الجمهور) الخاصة للقيام بذلك، لكني ما زلت أتذكر كلّ هؤلاء الأشخاص الذين دعموني، كما فعلوا منذ البداية".