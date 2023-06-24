دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رد ياسر القحطاني، لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، على منتقدي طريقة استقطاب المملكة العربية السعودية لنجوم لعبة كرة القدم.

وظفرت أندية دوري "روشن" مؤخرًا بخدمات المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي والبرتغالي روبن نيفيز، فيما انضمّ النجم كريستيانو رونالدو للمسابقة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ألكسندر تشيفرين، قد انتقد طريقة استقطاب الأندية السعودية لنجوم اللعبة الشعبية الأولى، مشيراً إلى أن "كرة القدم تتطور من خلال الاستثمار بالأكاديميات وإحضار المدربين وتصقيل اللاعبين، بعيدًا عن إحضار أسماء كبيرة قد شارفت على نهاية مسيرتها الكروية".

فيما هاجم مدافع ليفربول الإنجليزي السابق، جيمي كاراغر، هذه الطريقة، وطالب بـ"وقف غسيل السمعة عبر الرياضة".

وقال القحطاني عبر حسابه في تويتر، ردًا على المنتقدين: "كنت أتمنى ان لا أتكلم في هذا الموضوع، ولكن هناك أحياناً من يجبرك على أن ترد عليه لسببين، السبب الأول أن الموضوع يخص بلدي، السبب الثاني أن المتكلمين جيمي كاراغر وغاري نيفيل... يتكملون عن بلدي"، حسب قوله.

وتابع: "كيف سمحتم لأنفسكم أيها... بأن تتكلموا عن بلد يبحث عن التطور لرياضته المحلية دون أن يضّر بأحد ودون أن يخالف أي أنظمة؟ ماذا عن صفقات الأمريكان والأوربيين في دوريكم وفي أوروبا بأكملها؟"، حسب تعبيره.

وواصل ياسر القحطاني: "أعلم تمامًا بأن أمثالكم لا يسكت فمه سوى حفنة من المال فقد تعودتم على جعل هذا الأمر مصدر رزقكم وهذا ما جعلكم منبوذين لدى محبي كرة القدم. وبما أنني ذكرت أوروبا فأحب أن أوجه معلومة فقط لرئيس ‎يويفا"، على حد قوله.

وأتمّ القحطاني: "السيد أليكساندر تشيفرين، قبل أن تتكلم عن مشروع التطور الرياضي السعودي العظيم كنت أتمنى أن تحاول أن تطوّر كرة القدم في بلدك ولا تشغل نفسك في بلد تأهل منتخبها لكأس العالم أكثر ب ٦ مرات عن منتخب بلدك. في النهاية لن تستطيع مجموعه من... في إيقاف عجلة التطور الرياضي السعودي الذّي يقوده أميرنا الملهم محمد بن سلمان، ولكنني أدعوكم للاستمتاع بالرحلة واتركوا القيادة لنا"، على حد تعبيره.