دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الهلال السعودي، الأحد، انضمام المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي لصفوف الفريق، لمدة ثلاثة مواسم وحتى موسم 2026/2025، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

ونشر حساب "الأزرق الهلالي" على منصة تويتر فيديو لأبرز اللقطات للمدافع البالغ من العمر 32 عامًا، وعلّق قائلاً: "نواصل كتابة التاريخ.. معًا".

وكان كوليبالي قد انضمّ لفريق "البلوز" في صيف 2022، وشارك في 32 مباراة مع النادي، بمختلف مسابقات الموسم الماضي، سجّل خلالها هدفين وصنع واحدًا.

وقال تشيلسي عقب الإعلان عن رحيل المدافع السنغالي: "نود أن نشكر خاليدو على مساهماته داخل وخارج الملعب خلال فترة وجوده في ستامفورد بريدج، ونتمنى له التوفيق في المرحلة التالية من حياته المهنية".

وتعتبر هذه الصفقة من أبرز الصفقات التي يبرمها الهلال، هذا الصيف، وهي الثانية من نوعها، بعد الظفر بخدمات روبن نيفيز، لاعب نادي وولفرهامبتون واندررز، الناشط في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).